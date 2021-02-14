 

На левом берегу Киева прорвало водопровод, движение транспорта ограничено

14.02.2021, 13:14, Новости дня
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14 февраля в Киеве произошел прорыв водопровода на улице Попудренко, 52. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Подтоплены улицы Попудренко и Хоткевича. На этих улицах ограничено движения трамваев и автомобилей.

В частности, задерживается движение автобусов №6, 63,118,33Т и трамваев №22,8,29,28, сообщили в “Киевпастрансе”.

Движение автобусов №63,118,33Т организовано до Дарницкой площади, движение автобусов №6 заблокировано.

Движение трамваев №22,8,29 организовано до Дарницкого ТРЕД, а движение трамваев №28 организовано до улицы Лифаря.

https://www.facebook.com/Kyivpastrans/posts/3962400020477680

Видео подтопления опубликовано на Facebook-странице “Киевавтодор”.

https://www.facebook.com/kievavtodor/videos/1599531886899416/

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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