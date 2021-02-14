На левом берегу Киева прорвало водопровод, движение транспорта ограничено
14.02.2021, 13:14,
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14 февраля в Киеве произошел прорыв водопровода на улице Попудренко, 52. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Подтоплены улицы Попудренко и Хоткевича. На этих улицах ограничено движения трамваев и автомобилей.
В частности, задерживается движение автобусов №6, 63,118,33Т и трамваев №22,8,29,28, сообщили в “Киевпастрансе”.
Движение автобусов №63,118,33Т организовано до Дарницкой площади, движение автобусов №6 заблокировано.
Движение трамваев №22,8,29 организовано до Дарницкого ТРЕД, а движение трамваев №28 организовано до улицы Лифаря.
https://www.facebook.com/Kyivpastrans/posts/3962400020477680
Видео подтопления опубликовано на Facebook-странице “Киевавтодор”.
https://www.facebook.com/kievavtodor/videos/1599531886899416/
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