 

В Одесской области произошла вспышка гепатита А

14.02.2021, 12:20, Новости дня
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13 февраля в городе Раздельная в детском доме подтвердили заболевание вирусным гепатитом А у 16 человек. Об этом сообщили пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, а также издание “Думская”.

15 из 16 заболевших – это дети (один ребенок усыновлен, 14 детей взяты под опеку). На месте проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров сообщил журналистам, что первого пациента с гепатитом обнаружили еще 21 января. После этого специалисты лабораторного центра взяли анализы у заболевших и лиц, которые с ними контактировали, а также проверили условия проживания в детдоме.

“Проверили состояние питьевой воды. Чаще всего вспышки гепатита начинаются из-за нее. Но по всем показателям вода в норме, поэтому причина заболевания пока не установлена”, – заявил Гончаров.

По состоянию на 10 февраля было известно о трех госпитализированных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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