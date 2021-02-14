Россия увеличила поставки электроэнергии на Украину по заявке Киева

14.02.2021, 5:32, Новости дня

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Мощность поставок электроэнергии из РФ на Украину увеличится в субботу до 1 тыс. 200 МВт, продолжительность импорта возрастет до 16 часов, свидетельствуют данные Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Киев подал заявку на непрерывный импорт российской электроэнергии с 06.00 до 22.00. Пиковые поставки в размере 1 тыс. 200 МВт должны состояться в интервале с 16.00 до 17.00, в остальное время они будут в диапазоне от 112 МВт до 1 тыс. 150 МВт. Украина также увеличивает импорт электроэнергии из Белоруссии в субботу. По данным ENTSO-E, импорт в пределах 345-820 МВт будет происходить в течение 23 часов в субботу, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Украина увеличила импорт электроэнергии из России. Из-за аварий были остановлены Запорожская и Кураховская ТЭС. В связи с этим в центральных регионах страны возник дефицит электроэнергии. На Запорожской станции также произошел сильный пожар. Из-за аварий Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества. При этом группа «Интер РАО» (российский оператор экспорта-импорта электроэнергии) увеличила поставки электричества на Украину более чем в два раза, до 500-700 МВт, в рамках договора об аварийной взаимопомощи.

В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливается запрет импорта электроэнергии из РФ по двусторонним договорам. Однако в феврале 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из России.

Газета ВЗГЛЯД писала, что за «дерусификацию электричества» Украине придется дорого заплатить.