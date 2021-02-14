Der Spiegel – визит Борреля в Москву обнажил внешнеполитические слабости ЕС

14.02.2021, 2:36, Новости дня

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Визит верховного представителя ЕС по внешним делам Жозепа Борреля в Москву показал недостатки внешней политики Брюсселя, пишет Der Spiegel. Во-первых, сам Боррель не является политическим тяжеловесом и не очень известен, а кроме того, его сферой интересов всегда были Африка и Южная Америка, а не Восточная Европа и Россия. Во-вторых, внутри ЕС всегда очень трудно согласовать единую внешнюю политику: в случае с Россией Польша и страны Прибалтики выступают за жёсткую линию, тогда как остальные предлагают диалог и укрепление экономических связей.



Reuters

Для верховного представителя ЕС по внешним делам Жозепа Борреля речь сейчас идёт об ограничении ущерба, а может быть даже и сохранении своей должности, пишет Der Spiegel. Всё дело в его последнем визите в Москву, в ходе которого Боррель обнажил слабости внешней политики ЕС.

По мнению издания, первая с 2017 года поездка Борреля в российскую столицу завершилась настоящей пиар-катастрофой. Боррель сидел за одним столом с Сергеем Лавровым, в то время как российские СМИ сообщали о высылке из РФ дипломатов из Германии, Польши и Швеции.

В ходе самой пресс-конференции Лавров назвал ЕС «ненадёжным партнёром», а также назвал Европу «надменной» из-за того, что европейская сторона не поделилась с Россией данными расследования об отравлении Алексея Навального. Как пишет Der Spiegel, Боррель не просто пассивно воспринял нападки, но также, к удовольствию Лаврова, раскритиковал политику США в отношении Кубы. Вместо того, чтобы сказать что-то в ответ, Боррель заявил, что на данный момент в ЕС нет предложений о новых санкциях против России.

Позднее, выступая в Европарламенте, Боррель попытался оправдать себя, пишет издание. По его словам, он откровенно высказал всё Лаврову за закрытыми дверями. Также Боррель добавил, что РФ «не является современной демократией», избрала «авторитарный путь» и в либеральных демократиях ЕС видит «угрозу своему существованию»: в связи с этим Боррель пообещал принять «решительные меры по сдерживанию России».

Как пишет Der Spiegel, если бы эти слова, словно бы из времён холодной войны, были сказаны в нормальных обстоятельствах, то стали бы сенсацией. Но в этом случае казалось, что Боррель хочет выиграть уже проигранное им сражение.

Визит Борреля в Москву пролил свет на слабости внешней политики ЕС, отмечает издание. Во-первых, это касается кандидатур на высокие должности. К примеру, настоящим политическим «тяжеловесом» был лишь первый верховный представитель ЕС по внешним делам Хавьер Солана. Его преемницы Кэтрин Эштон и Федерика Могерини не обладали большой известностью. Что же касается самого Борреля, то, ко всему прочему, у него практически нет опыта в отношениях с Восточной Европой и Россией, поскольку его фокусом на протяжении карьеры всегда были Африка и Южная Америка.

Кроме того, одной из важных проблем являются разные внешнеполитические интересы стран-членов ЕС. «Согласовать общую внешнюю политику в ЕС временами сложнее, чем стеречь мешок с блохами», — приводит издание слова бывшего президента Европарламента Мартина Шульца. Это относится и к политике в отношении России: Польша и страны Прибалтики традиционно настаивают на жёстком курсе, тогда как остальные предпочитают диалог и установление экономических отношений.

Как отметила депутат Европарламента из Нидерландов Кати Пири, ЕС не только не согласовал новых санкций против России: президент Макрон выступил за новый диалог с Москвой, а недавно РФ возобновила строительство «Северного потока — 2», пользуясь поддержкой со стороны Ангелы Меркель.

Впрочем, Боррель инициировал встречу министров иностранных дел ЕС, которая состоится 22-го ферваля, пишет Der Spiegel. На этой встрече Боррель намеревается огласить конкретные меры по сдерживанию России. Однако, по мнению министра иностранных дел Люксембурга Жана Ассельборна, выдвигая подобные предложения Боррель идёт на риск, поскольку его возможный успех, возможно, приведёт к активизации разговоров о моратории на «Северный поток — 2», что будет неприемлемо для Германии.