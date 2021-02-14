 

“Нет ни одного своего телеканала”. Ермак объяснил падение рейтинга украинской власти

14.02.2021, 2:28, Новости дня
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13 февраля глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак в эфире телеканала “Украина 24” перечислил причины падения рейтинга власти.

“Назову несколько причин, я в них уверен. Причина первая – есть некая закономерность, непростые времена, COVID-19, мы наблюдаем эту тенденцию не только в Украине. Причина вторая – против украинской власти целенаправленно все два года работает мощнейшая машина как внутри страны, так и извне… Сегодня поток лжеинформации, не критики, практически откровенных оскорблений, просто не прекращается”, – сказал он.

По словам главы ОП, кто заказчик – “всем известно, не нужно даже говорить”.

“Третья причина – уровень информационной политики оставляет желать лучшего. Люди должны чувствовать, что им становится жить лучше, это самое главное. Но очень важно, что делает власть для того, чтобы завтра стало жить лучше. У власти нет ни одного своего телеканала, против нее работает абсолютно другая система, на сегодняшний день причины таковы. Причины не в том, что президент [Украины Владимир] Зеленский, как писали где-то, “за два года сумел развалить процветающую страну, уничтожить лучшую медицину”, – объяснил Ермак.

“Никто не дождется”, что власть будет жаловаться, подчеркнул он.

Опрос Центра Разумкова, проведенный в Украине с 29 января по 3 февраля, свидетельствует, что более половины граждан выступают за отставку Кабинета Министров Дениса Шмыгаля и проведение досрочных выборов в Верховную Раду; досрочное прекращение полномочий президента поддерживают 48,8% респондентов.

Зеленский стал президентом весной 2019 года, спустя несколько месяцев в Украине прошли парламентские выборы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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