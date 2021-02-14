Мясников предупредил о приближении новой смертельной пандемии

14.02.2021, 1:56, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Смертельная пандемия «опаснее, чем COVID-19» в двух мутациях от нас, спастись от нее можно будет универсальной версией вакцины, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, коронавирус стал тренировочным процессом перед чем-то «более страшным». При этом у новой инфекции могут быть две разные причины возникновения, и связаны они с мутациями.

«Первая – вирус птичьего или свиного гриппа будет переходить от животных к человеку. А вторая – когда начнет переходить уже от человека к человеку. Большая, смертельная пандемия в двух мутациях от нас. Теперь надо ждать», – приводит РИА «Новости» слова врача.

При этом, Мясников подчеркнул, что спастись от новой пандемии можно будет только при наличии универсальной вакцины от гриппа.

Ранее доктор Мясников назвал «временным отступлением» снижение активности коронавируса, заявив, что он от нас никуда не уйдет – впоследствии его просто перестанут называть «новым», и он займет свое место среди других видов человеческих коронавирусов.