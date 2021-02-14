 

Путин не исключает отключения в РФ интернет-сервисов

14.02.2021, 1:34, Новости дня
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В России допускают отключение сайтов и интернет-сервисов, если они будут нести угрозу для страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 13 февраля, сообщило “РИА Новости” в Telegram.

“У меня нет желания что-то искусственно закручивать, но когда уже враждебные действия будут осуществляться, я этого не исключаю”, – сказал Путин.

О каких сервисах идет речь, он не уточнил.

В России 1 ноября 2019 года вступила в силу большая часть положений закона об обеспечении безопасного функционирования российского сегмента интернета. Согласно документу, интернет-провайдеры обязаны установить предоставленное Роскомнадзором оборудование, с помощью которого ведомство сможет осуществлять централизованное управление сетью при возникновении угроз безопасности. При необходимости Роскомнадзор сможет отключить российский сегмент интернета от всемирной сети.

В России начались массовые акции протеста после ареста оппозиуионера Алексея Навального в январе. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию на 14 февраля.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечать у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

Роскомнадзор 12 февраля направил ряду российских СМИ уведомление с требованием удалить новости, в которых сообщалось о назначенной на 14 февраля акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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