Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило 50 человек

14.02.2021, 1:02, Новости дня

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Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 7,3 на северо-востоке Японии превысило 50, сообщило Киодо.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга призвал местных жителей готовиться к афтершокам и не выходить в ночное время на улицу. Он также заявил, что произошедшее землетрясение не привело к масштабным разрушениям и большому числу пострадавших, передает ТАСС.

«Мы все еще находимся на стадии подтверждения информации о разрушениях и пострадавших, однако к настоящему времени данных о масштабных [разрушениях] не поступало», – отметил премьер, который почти сразу после землетрясения прибыл на свое рабочее место, где возглавил работу кризисного штаба. Глава правительства также еще раз отметил, что японские атомные объекты в результате удара стихии не пострадали.

В субботу вечером в Тихом океане к северо-востоку от японской префектуры Фукусима произошло мощное землетрясение. Изначально объявленная национальным метеорологическим управлением страны магнитуда землетрясения составила 7,1, однако позже она была повышена до 7,3. Подземные толчки ощущались по крайней мере в десяти префектурах северной, северо-восточной и центральной части Японии, включая Фукусиму, Мияги и столичный регион. По мнению японских сейсмологов, произошедшее в субботу землетрясение могло быть афтершоком землетрясения 11 марта 2011 года.