 

Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило 50 человек

14.02.2021, 1:02, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 7,3 на северо-востоке Японии превысило 50, сообщило Киодо.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга призвал местных жителей готовиться к афтершокам и не выходить в ночное время на улицу. Он также заявил, что произошедшее землетрясение не привело к масштабным разрушениям и большому числу пострадавших, передает ТАСС.

«Мы все еще находимся на стадии подтверждения информации о разрушениях и пострадавших, однако к настоящему времени данных о масштабных [разрушениях] не поступало», – отметил премьер, который почти сразу после землетрясения прибыл на свое рабочее место, где возглавил работу кризисного штаба. Глава правительства также еще раз отметил, что японские атомные объекты в результате удара стихии не пострадали.

В субботу вечером в Тихом океане к северо-востоку от японской префектуры Фукусима произошло мощное землетрясение. Изначально объявленная национальным метеорологическим управлением страны магнитуда землетрясения составила 7,1, однако позже она была повышена до 7,3. Подземные толчки ощущались по крайней мере в десяти префектурах северной, северо-восточной и центральной части Японии, включая Фукусиму, Мияги и столичный регион. По мнению японских сейсмологов,  произошедшее в субботу землетрясение могло быть афтершоком землетрясения 11 марта 2011 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Берлин ответил Вашингтону на угрозы санкций против «Северного потока – 2»

25.12 / В Украине подорожало тепло, Великобритания и ЕС заключили торговую сделку. Главное за день

04.12 / Минюст США подал в суд на Facebook

17.12 / “Он вкладывал в Харьков все свои эмоции”. В ОП выразили соболезнования из-за смерти Кернеса

06.07 / Командующий ВМС Украины пообещал вернуть флот в Севастополь

01.01 / “Слишком откровенно, чтобы закидывать в интернет”, “Неземная”. Беременная Фролова снялась обнаженной

29.12 / Литвин: Все газовые перемены – это большой вклад в то, что Украина становится обычной европейской страной, а не “ближним зарубежьем” России

27.07 / “Ювентус” стал чемпионом Италии по футболу

23.10 / В Кремле отреагировали на слова Трампа о прогрессе по Карабаху

04.10 / В Украине снова за сутки подтвердили более 4 тыс. случаев COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска