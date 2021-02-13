В Совфеде заявили о попытке Киева разрушить отношения РФ и ЕС

13.02.2021, 22:21, Новости дня

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Евросоюз совместно с Украиной обрушивают отношения РФ и ЕС, сообщил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

«Евросоюз и Украина совместно обрушивают отношения Евросоюза с Россией» – написал он на своей странице в Facebook.

Косачев напомнил, что в ходе дискуссии в Совбезе ООН, прошедшей 11 февраля, страны НАТО обвинили Россию в невыполнении минских соглашений и блокировке решения конфликта на юго-востоке Украины.

«Американцы властвуют, а украинцы наивно полагают, что разделяют не их, и что раздел в этом случае проходит между ЕС и Россией, а не на юго-востоке их страны, которую они потеряли», – отметил он.

Косачев привел «меткое выражение главы Мюнхенской конференции, мудрого немца Вольфганга Ишингера», который заявил, что Украина потеряла Крым и Донбасс, РФ – Украину, Европа – Россию, а мир потерял стабильность. «Замечу, что среди потерявших он не назвал США», – заключил глава комитета.

Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил, что РФ готова к разрыву отношений с Брюсселем, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики.

В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва следит за заявлениями в Европе о новых антироссийских санкциях.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России.

Лавров заявил, что РФ не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Боррель провалил свою миссию в Москве.