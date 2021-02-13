 

В результате землетрясения в Армении пострадали 25 человек

13.02.2021, 22:02, Новости дня
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13 февраля в Армении произошло  землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщил Европейский-Средиземноморский сейсмологический центр.

Очаг землетрясения находился в 18 км от Еревана на глубине около двух километров. 

В МЧС Армении сообщили, что в стране сохраняется афтершоковая активность. Об этм пишет “Sputnik Армения”.

После землетрясения было зафиксировано около 20 толчков, людям рекомендовали оставаться на открытом пространстве.

Минздрав Армении к вечеру сообщил в Facebook, что в результате происшествия пострадали 25 человек.

“Была госпитализирована беременна женщина. Остальным медицинскую помощь оказали в амбулаторных условиях”, – отметили в посте.

https://www.facebook.com/ministryofhealthcare/posts/2876403629267414

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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