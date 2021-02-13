В Екатеринбурге пропал тележурналист

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13.02.2021, 22:00, Новости дня
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Журналист «Крик ТВ» Алексей Кузнецов пропал в Екатеринбурге, в офисе он ставил документы и ключи, сообщил директор телеканала Евгений Губко, отметив, что планирует обратиться в полицию.

«Он в четверг покинул офис в 0.43. Работал ночью. Все ключи, паспорт, сумка, с которой он не расстается, карты все – все это в офисе оставил. Вышел, по камерам сегодня смотрим, он в мертвую зону вошел, и никто больше его не видел», – цитирует РИА «Новости» Губко.

Он добавил, что намерен в ближайшее время написать заявление в полицию.

Ранее спасатели нашли пропавших в горах Чечни сборщиков черемши. На поиски были отправлены спасатели, пожарные, сотрудники МВД и волонтеры.



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