 

В Домодедово назвали причины задержки рейсов

13.02.2021, 22:00, Новости дня
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Службы аэропорта «Домодедово» из-за последствий снегопада не справляются с загрузкой багажа и бортового питания на самолеты, что и стало одной из причин задержки десятков рейсов, сообщил пассажирам сотрудник одной из крупных авиакомпаний, чьи самолёты базируются в «Домодедово».

«Ситуация сейчас такая, что самолёты есть, но аэропорт «Домодедово» – они не справляются, они не могут прийти в себя после снегопада. То есть это служба аэропорта. Службы аэропорта не могут справиться, они не могут загрузить багаж, не могут загрузить питание, не могут сейчас службы аэропорта справиться со снегопадом», – цитирует РИА «Новости» представителя авиакомпании.

В залах аэропорта много пассажиров, некоторые ждут вылета уже более 12 часов. Залы ожидания, кафе и рестораны забиты до отказа, многие урны переполнены мусором, который лежит и на полу.

Ранее сообщалось, что число задержанных рейсов в аэропортах Москвы из-за плохих погодных условий к вечеру 13 февраля превысило 130, более 20 вылетов отменены.



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