 

Шмыгаль о переговорах с МВФ: Договорились о следующих шагах

13.02.2021, 18:26, Новости дня
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Сотрудничество Украины и Международного валютного фонда (МВФ) продолжается конструктивно. Об этом 13 февраля сообщил в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Продолжаем конструктивное сотрудничество с МВФ. От имени правительства хочу поблагодарить команду миссии Фонда, которая провела чрезвычайную работу. Как результат: договорились о следующих шагах, обсудили сроки их выполнения и четко понимаем ожидаемые результаты”, – написал он.

Глава правительства отметил, что за время работы миссии МВФ был очерчен круг вопросов, по которым конструктивный диалог продолжается.

“Это вопросы в сферах антикоррупционного законодательства, энергетики, развития финансового сектора и дальнейшей фискальной консолидации. По всем этим вопросам правительство имеет четкое видение изменений, необходимых для получения транша по программе stand-by”, – объяснил Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/266922664874944

13 февраля постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы еще не принято. “Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся”, – сказал он.

Миссия МВФ работала в Украине в период с 11 января по 12 февраля.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

В феврале министр финансов Украины Сергей Марченко говорил, что Украина и МВФ подпишут новый вариант меморандума о сотрудничестве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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