Педагоги в Чехии требуют отменить социальную изоляцию детей

13.02.2021, 17:40, Новости дня

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Чешские педагоги и психологи вместе со школьниками вышли на митинг, требуя от правительства отменить требования социальной изоляции в отношении детей и разрешить им учиться и играть вместе. Между тем Минздрав предупреждает, что в ближайшие две недели в Чехии может произойти коллапс системы национального здравоохранения, если правительство не обеспечит срочные меры поддержки, передаёт Euronews.

«Выпустите нас!» — с таким баннером и в пижамах школьники и студенты вышли на манифестацию в Праге. Они просят открыть учебные заведения.

Петицию под названием «Мы не должны жертвовать нашими детьми» в Чехии подписали свыше 14 тысяч человек. Обращение к правительству Чехии подготовлено представителями школ, региональных администраций, психологами и организациями, работающими с детьми.

«Цель сегодняшнего мероприятия — поддержать петицию и потребовать от правительства разрешить детям проводить вместе досуг, — говорит один из организаторов митинга, учитель Франтишек Тихи. — Не только встречи скаутов, но и школьные поездки! Потому что самая большая проблема сегодня — это уже не только снижение уровня образования, мы сможем наверстать упущенное. Главная проблема — это социальная изоляция детей».

ШКОЛЬНИК: Мы хотим, чтобы нам разрешили групповые школьные поездки! За один такой день можно узнать больше, чем за неделю занятий на компьютере.

Между тем нижняя палата парламента Чехии отказалась поддержать предложение правительства республики продлить действие режима чрезвычайной ситуации, который завершается 14 февраля. Против голосовали депутаты от правых оппозиционных партий.

Дата выхода в эфир 12 февраля 2021 года.