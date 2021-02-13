 

В РФ подешевели процессоры Intel Core 10-го поколения

13.02.2021, 17:36, Новости дня
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Американский Intel начал снижать цены на популярные процессоры 10-го поколения Core. Изменения уже происходят в России, США и на других рынках. Скидки значительные, утверждают аналитики.

Так, еще в конце января текущего года Intel Core i7-10700F можно было приобрести в интернет-магазине Amazon за 315 долларов США. Сегодня же цена упала до 229 долларов. Стоимость модели Core i7-10700KF снизилась на более скромное число: с 359 до 329 долларов. Однако скидка также стала приятной неожиданностью для покупателей.

На российской интернет-платформе «Яндекс.Маркет Core i7-10700F оценивают в 26 тысяч 460 рублей, что примерно на две тысячи меньше, чем было ранее. Процессор Core i7-10700KF подешевел почти на три тысячи рублей. За Core i5-10400F можно платить на одну тысячу меньше.



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