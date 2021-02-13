 

Компания Qualcomm выпустит модем нового поколения

13.02.2021, 17:36, Новости дня
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Представители компании Qualcomm официально объявили в грядущем выпуске модема нового поколения. Очередная модель устройства получит название Snapdragon X65 5G. Как видно из маркировки, в нем обеспечена поддержка беспроводной передачи данных пятого поколения.

Также источники сообщают о большой скорости загрузки. С этим модемом загрузка может производиться на скорости до 10 гигабит в секунду против 7,5 Гбит/с в предыдущей версии.

Ранее в сети уже появлялась информация о данном модеме. Сегодня новые данные позволяют утверждать, что устройство будет выпускаться по техпроцесс 4 нм. Также здесь будет обеспечена энергосберегающая функция Release 16, благодаря которой гаджеты смогут дольше работать в автономном режиме.



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