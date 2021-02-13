 

Второй круг парного разряда Australian Open преодолела одна украинка из трех

13.02.2021, 17:32, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с Еленой Остапенко из Латвии 13 февраля пробились в третий круг парного разряда Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом сообщает официальный сайт турнира Большого шлема.

Соперницами украинско-латвийской пары были румынки Кристина-Андрея Миту и Ралука Олару.

Поединок продолжался 69 минут и завершился в пользу Киченок и Остапенко со счетом 6:1, 1:6, 6:1.

Следующими соперницами сеяной на турнире в Мельбурне 13-й украинско-латвийской пары станут Николь Мелихар из США и Деми Схюрс из Нидерландов, они сеяны на Australian Open третьими.

Еще в одном поединке второго круга парного разряда украинская пара Катерина Бондаренко / Надежда Киченок (сестра Людмилы Киченок) уступили немке Лауре Зигемунд и россиянке Вере Звонаревой – 4:6, 2:6.

Таким образом, на турнире Большого шлема в Австралии борьбу продолжают две украинки: Элина Свитолина в одиночном разряде (прошла в четвертый круг) и Людмила Киченок в парном разряде.

В 2021 году турнир на хардовом покрытии Australian Open проходит с 8-го по 21 февраля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Против протестующих в спальном районе Минска применили светошумовые гранаты

12.11 / Полиция в Ереване начала разгон митинга у здания парламента

29.01 / В ВОЗ раскрыли сроки получения основных данных о вакцине «Спутник V»

06.02 / Приложение для обхода блокировки “ВКонтакте” похищало данные украинцев – центр кибербезопасности

13.09 / Воспаление в печени устраняет препарат, который был получен из сирени

28.08 / Экс-гендиректора РКК «Энергия» арестовали по делу о хищениях

14.09 / В ОП заявили об отсутствии серьезных нарушений в Единый день голосования

25.07 / В РФ нашли возможность полета на Луну без сверхтяжелой ракеты

03.09 / Красноярскому бизнесмену Быкову предъявили окончательное обвинение

14.09 / Дизайнер показал новую модель Polestar Golem

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска