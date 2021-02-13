Второй круг парного разряда Australian Open преодолела одна украинка из трех

13.02.2021, 17:32, Новости дня

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Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с Еленой Остапенко из Латвии 13 февраля пробились в третий круг парного разряда Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом сообщает официальный сайт турнира Большого шлема.

Соперницами украинско-латвийской пары были румынки Кристина-Андрея Миту и Ралука Олару.

Поединок продолжался 69 минут и завершился в пользу Киченок и Остапенко со счетом 6:1, 1:6, 6:1.

Следующими соперницами сеяной на турнире в Мельбурне 13-й украинско-латвийской пары станут Николь Мелихар из США и Деми Схюрс из Нидерландов, они сеяны на Australian Open третьими.

Еще в одном поединке второго круга парного разряда украинская пара Катерина Бондаренко / Надежда Киченок (сестра Людмилы Киченок) уступили немке Лауре Зигемунд и россиянке Вере Звонаревой – 4:6, 2:6.

Таким образом, на турнире Большого шлема в Австралии борьбу продолжают две украинки: Элина Свитолина в одиночном разряде (прошла в четвертый круг) и Людмила Киченок в парном разряде.

В 2021 году турнир на хардовом покрытии Australian Open проходит с 8-го по 21 февраля.

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