 

В Соединенных Штатах испытают опционально пилотируемый синхроптер K-Max

13.02.2021, 16:42, Новости дня
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Как сообщили представители американской компании Kaman, уже в первой половине текущего года пройдут испытания опционально пилотируемого синхрокоптера K-Max, история создания которого растянулась примерно на два десятилетия.

Сообщается также, что вертолет нового типа мог попасть на рынок еще в нулевых годах. Однако в 2003 году разработки были приостановлены, поскольку производитель начал получать другие крупные заказы.

Конструкция данного вертолета предполагает наличие двух основных винтов, вращающихся в противоположные стороны. В общем-то, ничего сверхъестественного, однако разработчик обещает, что новая модель удивит всех. Также стало известно, что аппарат будет способен разгоняться до скорости 185 км/ч и пролетать без дозавправки до 500 км.



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