 

Напитки Coca-Cola начнут расфасовывать в бумажную тару

13.02.2021, 16:42, Новости дня
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Новые экологические веяния затрагивают даже таких промышленных гигантов, как американская компания Coca-Cola. Производитель самого популярного напитка пообещал в перспективе отказаться от пластика и начать упаковывать свою газировку в бумажные пакеты.

Вернее, речь идет не о традиционных коробочках, в которых мы покупаем соки, а о таре, внешне полностью повторяющие формы привычных бутылок.

Целью компании является создать упаковку, которая перерабатывалась бы на сто процентов и не требовала бы при этом затрат большого количества энергии. Такой материал уже практически готов. Он только должен пройти серию необходимых испытаний перед запуском в производство, говорят представители компании.



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