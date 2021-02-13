В Минздраве рассказали, какую вакцину от COVID-19 первой получит Украина

13.02.2021, 16:38, Новости дня

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Украина уже на следующей неделе должна получить первую партию вакцины от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом на встрече с журналистами рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, отмечает “РБК-Украина”.

По его словам, до конца февраля Украина надеется получить 1 млн доз вакцины AstraZeneca, которая, вероятно, будет поставлена двумя партиями по 500 тыс. доз.

“Мы готовы согласиться на первую партию в объеме 500 тыс. доз, чтобы не ждать, пока сформируют полную партию в 1 млн, и чтобы быстрее приступить к вакцинации”, – заявил Ляшко.

Он добавил, что уже на следующий день после получения вакцины планируется провести первую прививку от COVID-19 в Украине.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить уже в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов.

Ожидается, что 700 тыс. доз вакцины от китайской компании от Sinovac Biotech поставят в Украину до конца февраля, однако поставки могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз вакцины.

Также Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины от Pfizer и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины от AstraZeneca. Отдельно власти закупят еще 12 млн доз вакцины от AstraZeneca и Novavax (США), поставки этих препаратов должны начаться в феврале.

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