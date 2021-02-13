Зеленский анонсировал пакет законов о реформе в системе правосудия на Украине

13.02.2021, 16:36, Новости дня

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Офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что в ближайшее время глава государства внесет в Верховную раду три проекта законов, которые касаются реформы в системе правосудия страны.

«Голосование парламента за эти документы усилит принцип верховенства права и активизирует трансформацию украинских судов в интересах народа. Как следствие, общество ощутит справедливость от работы судей на Украине», – приводит ТАСС сообщение офиса Зеленского.

Первый проект закона касается передачи полномочий по оспариванию актов центральных органов власти от Окружного административного суда Киева (ОАСК) к Верховному суду (ВС) страны. Апелляционной инстанцией в этом случае станет Большая палата ВС.

«Такое урегулирование подсудности дел ВС как суда первой инстанции сделает невозможным любые манипуляции с решениями субъектов властных полномочий, которые ранее могли провоцироваться через оспаривание в ОАСК», – поясняет офис украинского президента.

Второй проект закона предполагает «обязательную проверку на добродетель» действующих и будущих членов Высшего совета правосудия (ВСП), а также регулирует вопросы деятельности службы дисциплинарных инспекторов в качестве постоянного структурного подразделения секретариата ВСП. Третий проект предлагает внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые предполагают введение ответственности за непредоставление информации по запросу дисциплинарного инспектора ВСП. Зеленский назвал эти законопроекты «крайне необходимыми» и подчеркнул, что будет настаивать на скорейшем их принятии, отметили в офисе президента Украины.

Реформа в системе правосудия на Украине является одним из требований, которые выдвигает Международный валютный фонд (МВФ) Киеву для продолжения кредитования страны. Последняя миссия МВФ завершила работу 12 февраля.

Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страна шаг за шагом движется к дефолту, бюджет на 2021 год принят с большим дефицитом – 5,5% ВВП.