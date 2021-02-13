 

Раскрыты задачи американских бомбардировщиков в небе над Россией

13.02.2021, 15:42, Новости дня
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Военно-воздушные силы США резко изменили фокус операций своих бомбардировщиков в отношении потенциальных противников, в число которых входит Россия, теперь самолеты будут совершать полеты над «политически чувствительными» регионами в Тихом океане и в Европе, сообщил The Drive.

Кроме того, по данным издания, теперь самолеты ВВС США будут без посадок пролетать большие расстояния в стратегически важные районы и обратно, передает РИА «Новости».

Это необходимо для того, чтобы «сдержать» потенциальных противников, включая Россию, Китай, Иран и Северную Корею, а также продемонстрировать им возможности американских ВВС по нанесению ударов на дальние расстояния, отмечает The Drive.

Ранее глава минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что размещение бомбардировщиков США в Норвегии является естественной частью сотрудничества в рамках НАТО и не направлено на то, чтобы вызывать возмущение со стороны России.

В начале февраля сообщалось, что порядка 200 военнослужащих ВВС США из состава 7-го бомбардировочного крыла с базы Дайесс (штат Техас) прибыли на авиабазу Эрланн в центральной части Норвегии.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона считает желание норвежской стороны разместить на авиабазе около Тронхейма американские стратегические бомбардировщики как очередной шаг по наращиванию военной активности в регионе.



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