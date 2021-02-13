Минпросвещения выступило против использования телефонов на уроках

13.02.2021, 15:42, Новости дня

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У школьников могут быть мобильные телефоны, но на уроке их использовать нельзя, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Министр отметил, что у его дочери-шестиклассницы пока нет мобильного телефона. Говоря о том, должны ли ученики сдавать телефоны при входе в школу, Кравцов напомнил, что сама школа может принимать решение по этому вопросу.

«На мой взгляд, как родителя, важно знать, где находится ребенок, но на уроке, когда родитель знает, что ребенок находится в классе, можно мобильный телефон либо выключить, либо положить рядышком. Желательно мобильный телефон именно в учебном процессе, именно на уроке не использовать», – передает РИА «Новости» слова министра.

Он также добавил, что в случае форс-мажора родители всегда могут связаться с директором школы.

Напомним, около 25% российских школ последовали рекомендациям профильных ведомств и отказались от мобильных телефонов на уроках. А также была уточнена ситуация с запрещением мобильников в школах по регионам: Северная Осетия, Ингушетия, Белгородская область – сто процентов школ. Камчатский край – 37,5%, Магаданская область – 53,3%, Пермский край – 58,8%, Республика Марий Эл – 63,8%, Удмуртская Республика – 60,9%, Кемеровская область – 67,3%, Курганская область –50,9%, Свердловская область – 65,3%.