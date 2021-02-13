Тело погибшего извлекли из-под завалов ангара в Калужской области

13.02.2021, 13:54, Новости дня

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Спасатели обнаружили и извлекли тело мужчины из-под завалов на месте частичного обрушения кровли ангара в Калужской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Нашли первое тело, это мужчина. Его извлекли», – передает ТАСС соообщение ведомства.

По данным ГУ МЧС РФ по Калужской области, под завалами может находиться еще один человек. В настоящий момент в зоне ЧС проводят работы 55 человек и 15 единиц техники, ожидается прибытие дополнительных подразделений.

По данным прокуратуры Калужской области, предварительно, частичное обрушение кровли ангара произошло из-за большого скопления снега.

Напомним, обрушение кровли произошло в ангаре, расположенном в городе Людиново в Калужской области. По данным источника ТАСС в экстренных службах региона, площадь обрушения составляет около 100 квадратных метров, здание не эксплуатируемое.

Ранее сообщалось, что при обрушении навеса в подмосковной воинской части травмы получили четверо военнослужащих-контрактников. Представитель экстренных служб пояснил, что обрушение крыши произошло из-за осадков. «Основная версия обрушения – тяжелый мокрый снег», – сказал он.