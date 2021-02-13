 

Тело погибшего извлекли из-под завалов ангара в Калужской области

13.02.2021, 13:54, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Спасатели обнаружили и извлекли тело мужчины из-под завалов на месте частичного обрушения кровли ангара в Калужской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Нашли первое тело, это мужчина. Его извлекли», – передает ТАСС соообщение ведомства.

По данным ГУ МЧС РФ по Калужской области, под завалами может находиться еще один человек. В настоящий момент в зоне ЧС проводят работы 55 человек и 15 единиц техники, ожидается прибытие дополнительных подразделений.

По данным прокуратуры Калужской области, предварительно, частичное обрушение кровли ангара произошло из-за большого скопления снега.

Напомним, обрушение кровли произошло в ангаре, расположенном в городе Людиново в Калужской области. По данным источника ТАСС в экстренных службах региона, площадь обрушения составляет около 100 квадратных метров, здание не эксплуатируемое.

Ранее сообщалось, что при обрушении навеса в подмосковной воинской части травмы получили четверо военнослужащих-контрактников. Представитель экстренных служб пояснил, что обрушение крыши произошло из-за осадков. «Основная версия обрушения – тяжелый мокрый снег», – сказал он. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / В состоянии опьянения убил в ДТП семью, а максимум – 10 лет лишения свободы. Объясните почему

17.07 / Гонтарева: Коломойский и Боголюбов хотят войти в “ПриватБанк”, чтобы за государственный счет отозвать все иски из международных судов

14.09 / Балтфлот взял на сопровождение американский эсминец «Росс»

03.12 / Страны ОПЕК+ договорились о повышении нефтедобычи

03.08 / Прокуратура начала проверку сообщений об утечке базы данных автомобилистов

05.01 / “Мы объединяемся, чтобы иметь право голоса”. Работники Google создали свой первый профсоюз

06.07 / Рубль вырос к доллару и евро

14.10 / Украина сенсационно обыграла Испанию в Лиге наций

13.01 / На смартфонах Huawei P50 будут устанавливать Android и Harmony OS

01.07 / Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в Сахалинской и Магаданской областях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска