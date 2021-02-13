 

Путин поприветствовал участников «Лыжни России»

13.02.2021, 10:19, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» и отметил, что подобные мероприятия объединяют людей, информирует пресс-служба Кремля.

«Отрадно, что традиция проведения этих замечательных и очень популярных соревнований не прерывается уже много лет. Из года в год в них принимают участие десятки тысяч людей разных поколений по всей стране. Этот зимний праздник объединяет тех, кто искренне любит лыжный спорт, с удовольствием занимается физической культурой, своей приверженностью к здоровому, активному образу жизни подает пример другим», – говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Всероссийская гонка «Лыжня России» проходит в 39-й раз. Ожидается, что в этом году в ней будут участвовать около 1,5 млн человек. Центральной площадкой мероприятия в этом году является олимпийский центр «Планерная» в Московской области. Старты «Лыжни России» были запланированы в 72 регионах страны, но в некоторых районах гонки перенесены из-за неблагоприятных погодных условий.



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