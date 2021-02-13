 

В Украине за сутки подтвердили почти 5,2 тыс. случаев коронавируса

13.02.2021, 9:28, Новости дня
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В Украине за прошлые сутки подтвердили 5182 случая коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook 13 февраля.

Среди заболевших – 226 медиков и 330 детей.

За сутки умерло 111 пациентов с коронавирусом, выздоровело – 6144, госпитализированы – 1889.

За все время эпидемии в Украине коронавирус подтвредили у 1 268 049 человек, 24 285 заболевших умерло, 1 112 299 – выздоровело.

12 февраля в стране провели 40 806 тестирований на коронавирус, среди которых 25 059 – методом ПЦР и 15 747 – методом ИФА. Всего с начала эпидемии в Украине провели 6 млн 525 тыс. ПЦР-тестов.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (668), Закарпатской (485), Черновицкой (384), Винницкой (365) и Львовской (329) областях”, – написал министр.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/874015029808160

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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