«Маруся» научилась управлять умными устройствами Xiaomi

13.02.2021, 0:32, Новости дня

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Как сообщили представители российского ресурса Mail.ru, при помощи голосового помощника «Маруся» отныне можно управлять также гаджетами, выпущенными под китайским брендом Xiaomi. Разумеется, речь идет только об умных электронных устройствах.

Однако, помощник от сервиса Mail.ru получил совместимость с большинством электронных устройств, в том числе с обогревателями, увлажнителями, светильниками и т.д.

Настроить данные функции можно при помощи устройств, оснащенных операционными системами iOS и Android. При этом управление с посредничеством «Маруси» осуществляется голосовыми командами. Такая возможность появилась в результате проекта по совместным разработкам компаний Mail.ru и Xiaomi.