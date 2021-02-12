В администрации Байдена подтвердили планы закрыть тюрьму Гуантанамо

12.02.2021, 23:12, Новости дня

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила приверженность американской администрации Джо Байдена закрытию спецтюрьмы на базе Гуантанамо на Кубе.

«Это определенно наши цель и намерение. Мы по-прежнему находимся в процессе изучения вопроса, как это должно работать в рамках взаимодействия ведомств. <…> Многие ведомства участвуют в обсуждении данных шагов», – приводит слова Псаки ТАСС.

Ранее официальный представитель совета нацбезопасности Эмили Хорн заявила, что в администрации Байдена решили пересмотреть будущее тюрьмы в заливе Гуантанамо, чтобы в дальнейшем закрыть это учреждение. В январе 2018 года 45-й американский президент Дональд Трамп подписал указ, отменяющий постановление Барака Обамы о закрытии Гуантанамо. Тюрьма на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Тюремщики использовали пытки водой, лишение сна, сексуальное насилие и длительное содержание в помещениях, где невозможно распрямиться. В январе 2021 года восемь независимых экспертов ООН заявили, что тюрьма на военной базе Гуантанамо является позором США, ее давно следовало закрыть. По мнению экспертов, само существование такого объекта позорит как Соединенные Штаты.