Европарламент обеспокоен законодательными инициативами правительства Украины в сфере регулирования медиа – НСЖУ

12.02.2021, 22:40, Новости дня

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Европейский парламент обеспокоен законодательными инициативами правительства Украины в сфере регулирования медиа и физической безопасности журналистов. Об этом 12 февраля заявила пресс-служба Национального союза журналистов Украины.

Европарламент 11 февраля принял резолюцию о состоянии выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, документ опубликовали на официальном сайте Европарламента.

НСЖУ обратил внимание на пункты 68 – 74, в которых говорится об украинских медиа. В резолюции отмечено, что Украиной предпринимаются усилия по реформам в области СМИ.

“Реформа должна обеспечить, в частности, независимость, беспристрастность и подотчетность регуляторного органа, прозрачность собственности СМИ и равные возможности для медиа при добросовестной конкуренции на рынке”, – сказано в резолюции.

В документе подчеркнули, что вызывают обеспокоенность планы предоставить регулятору широкие полномочия, которые рискуют задеть свободу СМИ. Это может привести к вмешательсту государства в медиаконтент и журналистскую деятельность.

Европарламентарии предложили организовать консультации с медиа-сообществом, международными организациями, чтобы избежать рисков для свободы слова.

В ЕС обратили внимание на многочисленные факты нападения на журналистов и общественных активистов, зарегистрированные в 2017 – 2019 годы, и призвали власти привлечь к ответственности виновных, а для сотрудников СМИ обеспечить безопасность.

“Призываем развивать демократическое, независимое, плюралистический и сбалансированный медиа-ландшафт в Украине, что приведет к прекращению политически мотивированного преследования медиаканалов, включая аннулирование лицензий, и обеспечит защиту региональных журналистов, формирующих общественное мнение”, – сообщили в Европарламенте.

Европейский парламент вечером 10 февраля утвердил резолюцию о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, документ поддержали 526 депутатов, против проголосовали 79 парламентариев, воздержался 71. В частности, Украина подверглась критике за коррупцию, которая тормозит реформы, и отсутствие политической воли для обеспечения независимости судов. Докладчиком по Украине выступил Галер.

Комментируя принятие резолюции, МИД Украины отметил, что рекомендации Евросоюза о необходимости реформ в Украине будут учтены.

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

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