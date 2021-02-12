 

Украинский премьер потребовал от Брюсселя новых санкций против России

12.02.2021, 21:02, Новости дня
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После завершения Совета ассоциации ЕС — Украина украинский премьер Дмитрий Шмыгаль заявил, что рассчитывает на введение новых санкций против РФ со стороны Европейского союза. Как передаёт «Украинская правда», Шмыгаль также поблагодарил европейские страны за твёрдую позицию по сохранению санкций в то время, когда Украина «продолжает борьбу за независимость и территориальную целостность против продолжающейся агрессии России».


Reuters

Премьер-министр Украины Дмитрий Шмыгаль рассчитывает на введение новых санкций против РФ со стороны Европейского союза. Как пишет «Украинская правда», об этом он заявил в Брюсселе после завершения Совета ассоциации ЕС — Украина.

«Мы продолжаем борьбу за нашу независимость и территориальную целостность против продолжающейся агрессии России, и я благодарен ЕС и государствам-членам за непризнание попытки аннексии Крыма* и твёрдую позицию по сохранению санкций», — заявил Шмыгаль.

«Рассчитываем, что введение ЕС нового глобального санкционного режима за нарушение прав человека позволит расширить санкционные списки Европейского союза», — добавил глава украинского правительства.

Как напоминает издание, ранее сообщалось, что ЕС работает над предложениями по санкциям против РФ в связи с решением российского суда по Алексею Навальному. РФ также объявила о высылке трёх дипломатов из Польши, Германии и Швеции за их участие в протестах против заключения Навального. Страны ЕС ответили аналогичными действиями.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



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