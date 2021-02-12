При использовании iOS 14 данные на смартфонах остаются даже после удаления приложений

12.02.2021, 20:58, Новости дня

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Оказывается, у операционной системы iOS 14 есть свои уникальные особенности. Даже если вы удалили ранее использованные приложения, все данные, связанные с ними, остаются в памяти гаджета.

Правда, все-таки существует надежный способ избавиться от следов. Для этого необходимо осуществить сброс гаджета до заводских настроек. Однако в этом случае вы потеряете все вои личные данные, предупреждают эксперты.

Специалисты также предупреждают, что сохранение происходит независимо от синхронизации с iCloud. Вы удаляете приложение, и вся информация сбрасывается без каких-либо предупреждений, запросов логинов и паролей на диск основной памяти. Исходя из этого, пользователям следует формировать сове поведение в сети.