В Китае предлагают функцию для смартфонов, определяющую состояние опьянения

12.02.2021, 20:58, Новости дня

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Проходить проверку трезвости прежде, чем вы, например, станете общаться в социальных сетях, предлагает специальная функция, появившаяся в китайских смартфонах. Такой сервис весьма полезен для тех, кто после употребления спиртного начинает вести переписку, сообщает всякую чушь, кого-то оскорбляет, о чем затем сам и жалеет.

Смартфон с активированной функцией трезвости просто не позволит вам написать или отправить сообщение, если вы, мягко говоря, слегка неадекватны.

Разработчиком специальной программы является компания Gree Electronics. По словам экспертов, это уже не первая в мире попытка оградить социальные сети от людей в нетрезвом состоянии. Таким образом, авторы идеи хотят очистить онлайн-пространство от ненужного контента.