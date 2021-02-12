Павел Дуров пообещал избавить пользователей Telegram от таргетированной рекламы

12.02.2021, 20:04, Новости дня

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Для таргетирования рекламы соцсети и мессенджеры обычно используют личные данные пользователей. Однако Павел Дуров клятвенно пообещал, что в созданном им Telegram такого не будет.

Кроме того, Дуров сообщил, что пользователи при желании и вовсе смогут отключить просмотр какой-либо рекламы. Но на чем же тогда станет зарабатывать Telegram? Ведь без стабильных доходов данный ресурс просто умрет.

По словам Дурова, он сделает ставку на пожертвования и платные подписки. Кроме того, будут изменения и политике размещения частных объявлений. В желание добровольно отказаться от самого мощного источника доходов верится с трудом. Но, как говорится, время покажет. Посмотрим, как данные обещания будут воплощены в жизнь.