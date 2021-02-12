Нацсовет хочет через суд аннулировать лицензию телеканала ZIK

12.02.2021, 20:00, Новости дня

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Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания хочет аннулировать лицензию телеканала ZIK, о намерении регулятора обратится в суд для отмены лицензии вещателю говорится в сообщении на сайте Нацсовета.

Отмечается, что проверка 26 ноября 2020 года подтвердила наличие в эфире телеканала ряда высказываний, которые содержали призывы к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганду во время анонса телемарафона “Реванш соросятні”. По убеждению Нацсовета, вещатель хотел создать негативный образ определенных социальных групп с целью стравить зрителей к конфликту. В итоге ZIK был предупрежден и оштрафован на 341 067,5 грн.

Кроме этого, Нацсовет назначил телеканалу две внеплановые проверки, одну из них – по признакам нарушений, зафиксированных во время трансляции марафона “Тхне Соросом”, вторую – через признаки нарушения в эфире телеканала во время освещения встречи в Москве председателя политсовета партии “Оппозиционная платформа – За жизнь”, нардепа Виктора Медведчука с президентом РФ Владимиром Путиным. Сообщается, что Нацсовет не смог осуществить эти проверки. В обоих случаях ZIK не предоставил копии сетки вещания с распределением передач за дни, когда в эфире вещателя фиксировались нарушения.

В Нацсовете отметили, что непредоставление в полном объеме запрашиваемых документов, необходимых для осуществления невыездной проверки, считается отказом и является основанием для обращения в суд об аннулировании лицензии, что и планирует сделать регулятор.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа от ОПЗЖ Козака и принадлежащих ему телеканалов. Козак приобрел ZIK – летом 2019-го.

Санкции предусматривают лишение лицензии “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что речь идет о каналах из так называемого пула кума президента РФ Медведчука. Их “весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине”, подчеркнул Подоляк.

Блокировка “112 Украина”, ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Верховный Суд открыл производство по иску об отмене санкций против трех телеканалов, сообщала 11 февраля пресс-служба судебной власти Украины.

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