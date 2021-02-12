 

Хакеры атакуют украинцев, используя тему вакцинации от COVID-19 – СНБО

12.02.2021, 20:00, Новости дня
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Совет  национальной безопасности и обороны Украины фиксирует рост фишинговых атак с использованием темы вакцинации от COVID-19. Об этом 12 февраля сообщила пресс-служба СНБО.

В начале пандемии коронавирусной инфекции в мире ежедневно регистрировалось более 18 млн фишинговых сообщений, связанных с темой COVID-19. С середины 2020 года их количество стало уменьшаться, атаки стали более направленными, их тематика менялась – от доступности масок и тестов до разработки вакцин, отметили в совете.

В конце января координационный центр кибербезопасности при СНБО выявил фишинговую кибератаку, направленную на украинских пользователей интернета.

“Во время атаки на популярной хостинговой платформе была создана фейковая веб-страница, имитировавшая сайт Министерства здравоохранения Украины. Для размещения страницы хакеры зарегистрировали несколько доменов, которые напоминали официальный домен Минздрава. На ней была размещена информация о начале с 25 января обязательной вакцинации от COVID-19 с предложением загрузить файл с подробностями”, – сообщили в СНБО.

В документ был встроен вредоносный код, который при открытии файла обеспечивает удаленное управление компьютером. Таким образом хакеры получали доступ к компьютеру жертвы.

По информации Совета нацбезопасности, центр кибербезопасности проанализировал все этапы развития атаки и заблокировал фишинговые домены. СНБО уведомил организации, на которые были направлены действия киберпреступников.

Целью фишинговых атак является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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