В ЛНР обвинили СБУ в наращивании военной техники в жилых районах Донбасса

12.02.2021, 19:16, Новости дня

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Украина за прошлую неделю разместила в жилых районах Донбасса, подконтрольных Киеву, 14 единиц военной техники, сообщил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

«В нарушение третьего пункта комплекса дополнительных мер противник продолжает концентрировать вооружение и технику в зоне операции объединенных сил. Для размещения запрещенного минскими договоренностями оружия военные преступники используют территории дворов жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, подвергая опасности жизни мирных жителей», – передает слова Филипоненко РИА «Новости».

Информация о размещении боевой техники в жилых кварталах у линии соприкосновения подтверждается официальными отчетами наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), отметил представитель военного ведомства ЛНР. Филипоненко призвал население подконтрольных Украине районов Донбасса препятствовать развертыванию вооружения СБУ вблизи домов и объектов гражданской инфраструктуры, сообщая обо всех таких случаях представителям ОБСЕ и в прокуратуру.

На этой неделе украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляла ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.

Ранее Народная милиция ЛНР призвала Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ зафиксировать факт обстрела украинскими силовиками школы в поселке Золотое, подконтрольном ЛНР.