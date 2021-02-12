 

Бренд Ford приступил к испытаниям нового внедорожника Expedition

12.02.2021, 19:10, Новости дня
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Известный бренд Ford в настоящее время проводит тестовые испытания нового внедорожника под названием Expedition Timberline.

Что касается внешнего вида, то никаких радикальных отличий от базовой модификации автомобиля не следует ожидать, тогда как техническое оснащение все же несколько доработали. По шпионским снимкам видно, что модель имеет сдвоенные патрубки выхлопной системы, а также рейлинги на крыше. Под капотом внедорожника установлен 3,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 400 л.с. Также значится, что покупатели смогут выбрать Expedition Timberline с улучшенным агрегатом.

Напомним, ранее представители американского бренда указали, что будет потрачено порядка 7 миллиардов долларов на создание новых технологий для осуществления автономного вождения.



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