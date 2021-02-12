 

Российские школьники покажут послания ветеранов в виде проекций на стенах домов

12.02.2021, 18:22, Новости дня
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Участники Российского движения школьников (РДШ) в рамках всероссийской акции #СловаПобедителей навестят ветеранов, познакомятся с их биографиями и получат главные послания подрастающему поколению. Слова посланий будут наложены на фотографии ветеранов, и активисты создадут изображение для проекций, которые покажут на стенах домов.

Проекции покажут в вечернее время на стенах домов, где проживают ветераны, или образовательных организаций, с историей которых они связаны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Основное мероприятие в рамках акции пройдет в Новосибирске. Активисты Новосибирского регионального отделения РДШ днем 13 февраля организуют съемки фильма о судьбе Николая Бонкина – участника ВОВ, дошедшего до Берлина и награжденного Орденом Отечественной войны II степени. В этом году Николаю Сергеевичу исполнится 100 лет. После встречи с ветераном активисты отправятся в культурное пространство «Юность», на стене которого покажут проекцию, и познакомят жителей Академгородка с историей ветерана.

Участниками акции станут образовательные организации из разных муниципальных образований региона: Каргатский район, Чановский район, Баганский район, Карасукский район, Татарский район, Сузунский район и Новосибирск. Акцию поддержали и планируют проводить в Мурманске, Ростове-на-Дону, Волгограде и Астрахани.

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» создана указом президента 29 октября 2015 года. Цель организации заключается в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей.

В настоящий момент Российское движение школьников объединяет свыше 500 тыс. детей и 19 тыс. образовательных учреждений из 85 субъектов РФ и реализует 27 федеральных проектов различной направленности.



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