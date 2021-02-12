Стали известны детали попытки заморозить детей в сугробе в Москве

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12.02.2021, 16:34, Новости дня
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Оставленные матерью голыми в снегу дети в Новой Москве провели на морозе около 40 минут, сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

«33-летняя женщина вместе с детьми около 23.00 11 февраля приехала на автомобиле «Лада». Она сначала разделась сама, затем раздела детей и отправилась в лесополосу. Ближе к полуночи их увидел очевидец, который обратился в правоохранительные органы. Таким образом, дети провели на морозе порядка 40 минут», – отметил источник ТАСС.

Он добавил, что происшествие случилось вблизи населенного пункта Сосенское в Новой Москве. Среди детей – 10-месячная девочка и два мальчика двух и 10 лет, сказал собеседник.

Женщина родом из Чебоксар, она жила вместе с детьми в частном доме в Подмосковье.

«Все четверо доставлены в больницу с обморожением различной степени тяжести. Один ребенок находится в реанимации, состояние детей оценивается как тяжелое», – сказал собеседник.

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщала, что пострадавшие дети находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, их состояние оценивается как стабильное.

Ранее сообщалось, что в Москве мать вывела на прогулку троих детей без одежды и попыталась закопать их в сугроб. На странное поведение женщины обратили внимание прохожие. Житель Москвы, который вышел выгуливать собаку, вызвал экстренные службы. Детей доставили в больницу с различными степенями обморожения. Женщину тоже госпитализировали, скоро СК проверит состояние ее психического здоровья.



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