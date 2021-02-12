На Ямале проводят эксперимент с освещением

12.02.2021, 16:28, Новости дня

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Впервые на территории РФ осуществляется проект по обеспечению антропоцентрического освещения. Местом проведения является Ямал, на котором длительное время – всю полярную ночь – над горизонтом не встает солнце.

Как сообщают авторы проекта, его реализация рассчитана на 5 лет. Для достижения поставленных целей получена сумма в 150 млн рублей. А саму технологию освещения создали специалисты Тюменского медицинского госуниверситета.

Основной задачей является обеспечить умное освещение, благодаря которому, люди, живущие на Ямале, перестанут страдать от длительного отсутствия солнечного света. Кромешная темнота зимой и избыток света летом негативно сказывается на состоянии здоровья, говорят специалисты. Похоже, что эту проблему можно решить.