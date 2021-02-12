Боевика группировки “Восток” заочно приговорили к тюремному сроку – СБУ

12.02.2021, 16:24, Новости дня

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Боевика незаконных вооруженных формирований, который воевал против сил антитеррористической операции, заочно приговорили к 10 годам лишения свободы, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины 12 февраля.

Уроженец поселка Очеретное Донецкой области присоединился к группировке боевиков “Восток” в мае 2014 года. В составе незаконного вооруженного формирования он участвовал в боевых действиях против украинских военных и правоохранительных органов в районе донецкого аэропорта, возле Саур-Могилы и населенных пунктов Ясиновка, Пантелеймоновка, Красный Партизан, Пески и Авдеевка Донецкой области.

Обвиняемый скрывается от правосудия на оккупированной территории Донецкой области. Его объявили в розыск за участие в террористической группе или террористической организации по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предполагает наказание от восьми до 15 лет лишения свободы.

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