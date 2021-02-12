 

Лавров считает Минские договоренности “неубиенным” документом

12.02.2021, 16:24, Новости дня
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Россия заинтересована чтобы Минские договоренности по урегулированию конфликта на Донбассе “оставались на столе”. Об этом в интервью YouTube-каналу “Соловьев Live” заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

“Они утверждены Советом Безопасности [Организации Объединенных Наций] ООН и содержат договоренности, от которых очень трудно уходить… Если есть документ, совершенно “неубиенный”, как говорится, если люди пытаются оправдать свои действия по его невыполнению какими-то смешными заверениями, в дипломатическом плане нам это выгодно”, – сказал глава МИД РФ.

По мнению Лаврова, Украина теперь сама хочет “чтобы Минские договоренности перестали существовать”.

“Но пусть они об этом скажут сами… Когда господин [президент Украины Владимир Зеленский] Зеленский говорит – они плохие эти договоренности, но они позволяют сохранить санкции против России… И он этому радуется. Та ради бога”, – отметил Лавров.

Российский министр не считает правильным вести диалог по урегулированию конфликта на Донбассе из США в обход Киева.

“С американцами мы обменивались мнениями по Украине, когда у них был специальный представитель по этому конфликту. Не считаю, что мы должны призывать США воздействовать на своих “подопечных” и говорить, что Минские соглашения нам не нужны”, – подчеркнул Лавров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Минские договоренности “нужно разобрать на детали, прописать все шаги, привязать их к датам и выполнять”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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