Зеленский перепутал Китай с Непалом

12.02.2021, 15:40, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан Китая с Новым годом по восточному календарю, но сопроводил поздравление фотографией Непала.

Пост с неправильным снимком появился в Twitter украинского президента. На ошибку обратило внимание издание «НВ». «От всех украинцев и от себя лично поздравляю лидера Китая достопочтенного Си Цзиньпина и дружественный народ Китая с Праздником весны. В 10-ю годовщину стратегического партнерства Украины и Китая подтверждаю настрой на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество», – написал Зеленский.

Изначально текст сопровождало фото другой азиатской страны – Непала. Позже снимок заменили. При этом само поздравление Зеленский написал на китайском языке, что насмешило подписчиков президента.

«Вот это тебя торкнуло, выдыхай скорее», – написал пользователь Жменька зеніток под постом Зеленского.

«Этот Зеленский сломался, несите нового! Нет, лучше не надо…», – добавил комментатор Popierdolilo.

«Украинский перешел на иероглифы?», – поинтересовался ноократ.

«Китайскую наркоту подвезли», – пошутил пользователь под именем Null без палички.

Некоторые комментаторы и вовсе перешли на китайский язык и написали несколько сообщений Зеленскому с помощью иероглифов.

Ранее сотрудники пресс-службы Зеленского перепутали столицу Канады, анонсируя визит главы государства в эту страну. Также пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель перепутала Латвию с Литвой в записи в соцсети. Кроме того, Зеленский ко Всемирному дню вышиванки отправил традиционные украинские вышитые рубашки в подарок лидерам стран мира, в том числе несуществующему президенту Канады.