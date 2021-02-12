“Билык рассказала, как относится к своему мужу-режиссеру

12.02.2021, 15:30, Новости дня

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Украинская певица Ирина Билык 12 февраля на своей странице в Instagram посвятила публикацию проживающему в России мужу, российскому режиссеру азербайджанского происхождения Аслану Ахмадову, которому в этот день исполнилось 48 лет.

“Талантливый, добрый, веселый и родной. Пускай все в твоей жизни будет интересно и красиво. Мы тебя любим”, – написала артистка.

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Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna)

Ахмадов на своей странице в Facebook в день 48-летия отметил, что с возрастом стал больше любить своих родителей, которые “не молодеют”, и “стремительно растущего сына”.

“Пролетел еще один год моей жизни. Становясь старше, отчетливее осознаешь, что ты – это те, кто тебя окружает. Сильнее любишь родителей, потому что понимаешь, что они не молодеют и что жизнь неизбежно поставит тебя на их место. Своего стремительно растущего сына, потому что будущее, в котором ему придется жить, тебя пугает гораздо больше твоего личного. Своих добрых друзей. Особенно тех у кого, жизнь сложилась не так, как казалось, что она сложится, когда вам было 20. Но главное, что становится абсолютно ясно, что самое главное в жизни – это любовь!” – написал он.

https://www.facebook.com/aslanahmadovG/videos/4318562604825495/

9 декабря 2015 года Билык и Ахмадов стали родителями. Их совместного сына Табриза родила суррогатная мать. У Билык также есть старший сын Глеб Оверчук от модели Андрея Оверчука. Супруги живут в гостевом браке.

В апреле 2020 года певица в авторской программе главного редактора издания “ГОРДОН” Алеси Бацман призналась, что ее устраивает гостевой брак с Ахмадовым.

“Это суперотношения, потому что скучаешь, когда он не приезжает. Ты его любишь, потом вы снова расстаетесь”, – описала она тогда отношения с мужем.

В январе 2021 года артистка отметила, что ежедневно видится с мужем в онлайн-формате.

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