Эксперт: Поведение Навального на заседании суда вызывает омерзение

12.02.2021, 12:58, Новости дня

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«Вызывающее поведение Навального и его сторонников не может вызывать ничего, кроме омерзения», – сообщила газете ВЗГЛЯД председатель попечительского совета Российской академии образования Ольга Васильева, комментируя заседание суда по делу против Алексея Навального о клевете на ветерана.

«Для каждого жителя РФ тема Великой Отечественной войны, ее истории и жертв важна и священна. Покусившись на нее, высмеяв и оскорбив, Навальный дискредитировал себя в глазах всех, кого только можно», – уверена Ольга Васильева.

«К ветеранам в столь почтенном возрасте, которых так мало осталось на свете, нужно всей страной проявлять максимальную заботу и уважение», – считает собеседница. «Это те люди, благодаря которым стало возможным наше с вами существование. Они тоже были молоды, мечтали, но отдав свои жизни, совершили подвиг ради нас. Об этом мы должны всегда помнить и беречь этих людей», – сказала Васильева.

«Кроме того, существуют понятия совести и нравственности. Но если в человеке нет никаких моральных устоев, понимания добра и зла, плохого и хорошего, то он и будет вести себя отвратительно и уподобляться непонятно кому. Это омерзительно, не по-человечески, это вызывает только пренебрежение и отвращение. Человек, не имеющий внутри себя никаких нравственных основ, не может претендовать на какое-либо снисхождение», – заключила собеседница.

Ранее в пятницу началось второе заседание Бабушкинского суд Москвы, где продолжилось рассмотрение уголовного дела о клевете блогера Алексея Навального на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Во время процесса блогер получил десять замечаний от судьи из-за своего поведения.

5 ферваля состоялось первое заседание суда, на котором рассматривалось это дело. Во время заседания подсудимый несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями, высказывания в адрес истца. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую.

Сторонники Навального в след за ним продолжили издеваться над ветераном Артеменко в соцсетях. Так блогер Божена Рынска написала о том, что 94-летний Артеменко «судя по документам, обычная «штафирка», интендант», а «пошел воевать» только весной 45-го.«Воевал он не так, как настоящие герои. Он в основном на теплом месте отсиделся», – пишет Рынска в своем Telegram-канале.

Дело было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяется статья за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет

Ранее газета ВЗГЛЯД изучила архивные документы. В них говорится, что Артеменко был принят в 810-й партизанский полк, где сразу стал бойцом. Более того, чтобы его взяли, ему пришлось прибавить себе два года, хотя на тот момент ему было еще только 15, то есть вместо 1928-го он указал годом рождения 1926-й. Помогать подполью в захваченной родной деревне Артеменко начал еще в 1942-м.

К моменту, когда Игнат Артеменко стал бойцом 810-го партизанского полка, освобождение его родной Могилевской области уже шло полным ходом. При этом партизанские отряды действовали совместно с регулярными соединениями РККА, а затем вливались в ее состав. По присланной в конце 1944 года повестке Артеменко явился в военкомат и был зачислен в действующую армию в январе 1945 года.

В апреле 1945 года Артеменко участвовал в форсировании Одера. Во время этой операции он вместе с группой разведчиков попал под вражеский обстрел и был ранен в позвоночник и ногу. Осенью 1945 года он был выписан из госпиталя и служил в санитарно-эпидемиологическом отряде. В отставку ветеран вышел только в 1982-м в звании инженера-полковника. За свои подвиги Артеменко награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и орденом Отечественной войны II степени.