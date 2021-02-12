 

Лавров счел неприличной позицию Запада по принижению роли Контактной группы по Донбассу

12.02.2021, 12:04, Новости дня
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Позиция Запада по принижению роли Контактной группы по урегулированию ситуации на Украине неприлична по отношению к жителям Донбасса, сообщил глава МИД Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Это печальная история, обретающая с каждым днем все более извращенный характер. Париж и Берлин теперь уже практически беспрекословно требуют от нас решать все вопросы только в нормандском формате, то есть без Донбасса. Мы делаем замечания, что в Минских договоренностях записано: Контактная группа, сформированная по их итогам, должна решать вопросы напрямую между Киевом, Донецком и Луганском. Нам отвечают: у нее вспомогательная роль, все будет решаться в нормандском формате, а им спускать уже готовые решения», – сказал министр, передает ТАСС.

По словам министра, «это неприличная позиция по отношению к людям, объявленным террористами, хотя они ни на кого не нападали». «Их до сих пор считают террористами только за то, что они выразили недовольство происходящим в Киеве, назвали это неконституционным, попросили оставить их в покое. Нападение осуществил незаконный режим, пришедший к власти в результате государственного переворота», – продолжил Лавров.

Как подчеркнул глава МИД, русофобская волна на Украине в 2014 году повлекла за собой произошедшие геополитические перемены в стране: «Запад против нее не возражал и даже в известной степени поощрял. Но наказали за это Россию».

Ранее Лавров заявил, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по Минским договоренностям уже является серьезной уступкой. 

Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Позже, после срыва в сентябре совместной инспекции позиций украинских силовиков в районе поселка Шумы, ЛНР и ДНР обвинили Киев в сознательном выходе из договоренностей о дополнительных мерах по перемирию и заявили о резкой эскалации конфликта в Донбассе.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что переговоры Донецкой народной республики (ДНР) с президентом Украины Владимиром Зеленским возможны только при условии выполнения Минских соглашений.



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