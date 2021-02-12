Кремль прокомментировал возможную встречу Путина и Макрона

12.02.2021, 12:04, Новости дня

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Пока нет прикидок ни по формату, ни по дате встречи президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее французский посол в РФ Пьер Леви сообщил, что Париж и Москва рассматривают возможность организации визита президента Франции Эммануэля Макрона в Россию, но конкретных дат пока нет.

«Нет, пока нет никаких точных прикидок ни по формату, ни по дате. Еще пока не согласовано», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, в среду Путин заявил, что предлагал своему Макрону помощь российских специалистов в изучении изъятых после инцидента с блогером Алексеем Навальным образцов.