Грустно, но спокойно – китайцы не прочь отпраздновать Новый год без разъездов и назойливых расспросов родственников

12.02.2021, 12:02, Новости дня

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Чтобы избежать повторного распространения коронавируса, в этом году китайские власти рекомендовали гражданам отказаться от традиционных поездок к родным на Новый год. Как признались South China Morning Post многие молодые китайцы, хотя они и тоскуют по родителям, они испытали облегчение, потому что в эти каникулы могут избежать назойливых вопросов родственников о личной жизни и просто посвятить время своим делам.



Reuters

В обычное время на китайский Новый год жительница Пекина Эми Юань, которая учится в столице КНР на иллюстратора, отправилась бы к родителям в родной город Чаньчунь, в провинции Цзилинь на северо-востоке страны. Там, как всегда, родственники и бывшие одноклассники стали бы выпытывать у девушки подробности её личной жизни и планы на будущее, пишет South China Morning Post.

Но в этом году из-за рекомендаций властей воздержаться от переездов в условиях пандемии коронавируса Юань домой не поедет. В течение нескольких лет, приезжая к родным, 28-летняя китаянка терпеливо отвечала на вопросы: когда она найдёт себе парня, когда она выйдет замуж. И в какой-то момент девушке это надоело.

«В этом году страна призывает нас проявлять осторожность, и я, на самом деле, рада, потому что, наконец, могу избежать всех этих раздражающих вопросов, — признаётся Юань. — У всех разные планы на жизнь, нет какого-то единого ориентира для всех. Когда они задают мне такие вопросы, они редко считаются с моей ситуацией и моими чувствами».

По словам девушки, интернет поможет компенсировать расстояние, разделяющее её и родных. «Я почти каждый день общаюсь с родителями через WeChat, так что то, что я не могу приехать, мало что изменит. Я воспользуюсь каникулами, чтобы закупить материалы для рисования и попрактиковаться в иллюстрациях», — считает Юань.

Как обращает внимание South China Morning Post, правительственные рекомендации никуда не ехать стали облегчением не для одной Эми. Многие молодые интернет-пользователи с содроганием вспоминают о порой чересчур назойливых вопросах родственников, которые непременно звучат в ходе традиционных семейных собраний во время новогодних празднований. В соцсетях даже появился список таких страшных вопросов: «Почему до сих пор нет девушки или парня?», «Почему не женитесь?», «Детей планируете?», «Когда второго?», «Сколько ты зарабатываешь?», «Получил ли стипендию или премию?», «Когда купишь квартиру?».

По оценкам властей, более 100 миллионов человек в этом году не будут принимать участие в так называемых новогодних разъездах — периоде повышенной нагрузки на транспорт из-за каникул. Таким образом пассажирский поток будет на 60% меньше, чем обычно в это время года.

Согласно опросу, опубликованному журналом China Comment, большая часть граждан КНР прислушалась к призыву властей никуда не ехать, чтобы уменьшить риск повторного распространения COVID-19 по стране. Некоторые респонденты отметили, что боятся застрять во внезапном карантине, если в месте их пребывания случится вспышка коронавируса. Прочие сослались на работу или другие планы на праздники.

Ситуация в корне отличается от прошлого года, когда первые случаи ещё неизвестного заболевания начали появляться как раз с началом «новогодних разъездов».

Ещё одна жительница Пекина, Эйда Чжан, говорит, что она рада остаться в столице, но по другим причинам. Для неё это, напротив, возможность провести больше времени с родителями. Каждые два года Чжан с мужем ездят на Новый год к его родителям в провинцию Сычуань. Но на этот раз пара собирается прислушаться к рекомендациям властей и остаться в Пекине. «Я очень рада, что в этот Новый год из-за коронавируса могу отложить поездку в родной город моего мужа в провинции Сычуань на юго-западе», — призналась китаянка.

Другая жительница Пекина по фамилии Се радуется, что теперь, наконец, сможет как следует отдохнуть, а не ехать в родную провинцию Аньхой. «Я чувствую облегчение, потому что мне не нужно ехать. Этот год и без того был тяжёлым, и я бы ещё сильнее устала от всех разъездов по родственникам и друзьям в родном городе. Теперь я могу спокойно остаться в Пекине и, может, сделаю несколько вылазок за город на каникулах, чтобы по-настоящему отдохнуть».

Некоторые китайцы съездили к родным заранее, чтобы не попасть в праздничную «разъездную лихорадку», продолжает South China Morning Post. Так, специалист по связям с общественностью из Шанхая Шань Нин уже успел повидаться с родственниками в провинциях Хунань и Чжэцзян и вернуться домой. «В детском саду моей дочери детям не разрешают выезжать из Шанхая за 14 дней до начала нового учебного года, поэтому мы решили съездить к родителям и родственникам заранее и остаться в Шанхае на новогодние праздники. Многие наши друзья в этом году тоже остаются здесь, так что мы будем отмечать вместе. Страдать от одиночества не приходится», — объяснил Шань.

Адэль Цзян из провинции Гуандун тоже решила не ехать в родную провинцию Ляонин. В прошлом году ей пришлось провести карантин в родительском доме, и китаянка боится, что ситуация может повторится — и это помешает её работе. Зато на этот раз родители приедут в гости к ней, и на каникулах семья собирается отправиться в поход.

Многие китайцы обратились к соцсетям, чтобы поделиться смешанными чувствами о предстоящем празднике: пользователи рассказывают, как скучают по родным, к которым не могут поехать, и делятся идеями, как провести каникулы. В теме «Никуда не едем на Новый год» на платформе Weibo ко вторнику 9 февраля набралось 122 тыс. постов и более 170 миллионов просмотров.

Некоторые бизнесы и магазины пожелали восполнить образовавшийся пробел и предложить клиентам свою компанию на праздники. К примеру, музыкальный магазин в пекинском районе Дунчэн приглашает всех желающих прийти и отпраздновать Новый год вместе.