«Возмутительные» слова Штайнмайера о «Северном потоке — 2» обрадовали Варшаву

12.02.2021, 11:08, Новости дня

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Польский МИД крайне возмущён словами президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера о возможном завершении строительства газопровода «Северный поток — 2» в качестве компенсации за ущерб, понесённый СССР во время Второй мировой войны, заявил замминистра иностранных дел Шимон Шинковкий вель Сенк. В эфире Polskie Radio он, однако, признал, что в более широком контексте эти слова не могут не радовать Польшу, ведь её шансы на получение военных репараций автоматически выросли.



Reuters

В последнем интервью Rheinische Post президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер связал возможное завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» с историческим аспектом. Он решил напомнить о дате 22 июня 1941 года — то есть о нападении Германии на Советский Союз. «Жертвами войны в бывшем Советском Союзе стали более 20 миллионов человек. Это не оправдывает никаких нарушений в сегодняшней российской политике, но мы не должны упускать из виду более широкий контекст», — заявил Штайнмайер.

«Слова президента Германии следует рассматривать в более широком контексте», — прокомментировал в эфире Polskie Radio замминистра иностранных дел Шимон Шинковский вель Сенк. Он пояснил, что если Германия признаёт вопросы нанесённого ущерба пострадавшим странам во время Второй мировой войны неурегулированными, тогда это будет значить, что компенсация полагается и наиболее пострадавшему во время этой войны государству. «Оно утратило одну треть населения, около двух пятых культурных ценностей, потеряло часть своей территории, понесло ужасные потери во многих областях, и поэтому вопрос о возмещении ущерба этой стране, то есть Польше, остаётся открытым», — констатировал заместитель министра иностранных дел Польши.

В беседе он, однако, отметил, что нельзя было выбрать худшего способа сказать о какой-либо компенсации в адрес России, нежели через призму «Северного потока — 2». Этот газопровод, по мнению замминистра, вбивает клин в Европе, ведь его строительство осуществляется совместно с государством, которое в настоящий момент выступает крайне ненадёжным партнёром. «Это неприемлемо, недопустимо. При самом спокойном отношении к вопросу это заявление может вызвать удивление, но мы им крайне возмущены», — пояснил Шинковский вель Сенк.

Дипломат также обратил внимание на то, что это было первое заявление немецкого лидера такого уровня по вопросу неурегулирования не только морального, но и реального ущерба. «Как бы ни казалось парадоксально, но с польской точки зрения, начало этой дискуссии немецкой стороной — хорошая новость», — резюмировал он.