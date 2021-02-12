 

Украинский нардеп впервые получил подозрение из-за кнопкодавства. СМИ пишут, что это был депутат из группы “Доверие”

12.02.2021, 11:00, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Народному депутату Украины впервые сообщили о подозрении в неперсональном голосовании, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Facebook утром 11 февраля. 

“По моему поручению прокуроры сообщили о подозрении народному депутату Украины по фактам совершения на пленарном заседании Верховной Рады Украины голосований вместо другого народного депутата. Это первый в нашей практике случай привлечения к ответственности по статье 364-2 Уголовного кодекса Украины”, – написала Венедиктова.

Генпрокурор не назвала фамилию и партийную принадлежность парламентария. При рассмотрении поправок к законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения политик неоднократно совершал неперсональное голосование с использованием карточки коллеги, отметила она.

https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/228186725610311

Нардепа вызывали в Офис генпрокурора на 11 февраля для вручения уведомления о подозрении, но он не пришел и не объяснил причины неявки. Письменное уведомление о подозрении направили в аппарат Верховной Рады, по месту жительства парламентария, на его электронную почту и другие известные стороне обвинения средства связи.

Агентство Интерфакс-Украина пишет, что речь идет о народном депутате из группы “Доверие” Владиславе Поляке, беспартийном, избранном в парламент по мажоритарному округу №73 в Закарпатской области.

Закон об ответственности за неперсональное голосование депутатов вступил в силу в начале 2020 года. Документ ввел уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (неперсональное голосование). Такое действие будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 тыс. до 85 тыс. грн).

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 25 января говорил об установке дополнительных камер в Верховной Раде для борьбы с кнопкодавством.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.10 / Ереван опроверг заявление Баку о применении ракетного комплекса «Точка-У»

25.11 / Пассажиры трамвая в Одессе усмирили ярую поклонницу украинского языка

18.08 / В РФ стартовала распродажа устройств Honor

25.06 / В РФ раскритиковали условия сохранения секретности переговоров с США

15.10 / Путин объявил благодарность Юрию Лозе

13.08 / Forbes – более половины американцев не верят в честные выборы в США

15.08 / Разработана технология создания кирпичных структур на Луне

22.09 / Foreign Affairs – США и Европа до сих пор нуждаются друг в друге

19.08 / Корабли НАТО проследили за российскими кораблями у границ Британии

30.08 / Коста-Рика попросила у МВФ кредит на преодоление последствий пандемии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска